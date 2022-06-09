قيادات الزراعة تعقد لقاءين موسعين بمحافظة البحيرة لمتابعة توريد القمح

واصل وفد وزارة الزراعة الزيارات الميدانية للمحافظات المختلفة، لمتابعة عمليات توريد القمح والتيسير على المزارعين، وضم الوفد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور أنور عيسى، والمهندس سيد عبدالمنعم رئيسا الإدارة المركزية للتعاون والائتمان الزراعي.

متابعة الموقف التنفيذي لتوريد القمح

وعقد قيادات الوزارة لقاءين موسعين مع مديري مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة ومسئولي المديريتين، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي لتوريد القمح وسبل زيادة نسب التوريد.

وتم التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتواصل المستمر مع المزارعين من أجل تحقيق النسبة المستهدفة من التوريد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والضوابط الكفيلة بمساعدة المزارعين على توريد القمح.

وقال الدكتور أنو عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون التعاون الزراعي بوزارة الزراعة، إن توريد القمح يسير على قدم وساق وسوف يصل التوريد في المحافظات إلى المستويات المطلوبة والتي تم تقديرها بـ 6 ملايين طن، لافتا إلى أن إجمالي توريد القمح بلغ 3 ملايين و740 ألف طن.

زيادة نقاط استلام القمح في المحافظات

وأضاف أنه قبل بداية الموسم الدولة اتخذت عدداً من الآليات لدعم محصول القمح، ما ساهم في زيادة المساحة المنزرعة بنحو 250 ألف فدان، وهي الخاصة بإعلان السعر قبل الموسم مع الإعلان عن حافز استثنائي قدره 65 جنيها للأردب، مع زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي كذلك تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية في الزراعة والحصاد والدرس بهدف تقليل الفاقد.

وأكد زيادة نقاط استلام القمح في المحافظات وخاصة في مناطق زراعة القمح كما يتم السداد النقدي الفوري للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة، وتم تفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وكل هذا يحدث بتنسيق كامل مع كافة الجهات المسئولة سواء وزارة التموين أو التنمية المحلية.