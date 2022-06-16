المنشآت السياحية: 65% نسب إشغالات المطاعم خلال شهر يونيو الجاري

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية حاليا تتراوح ما بين 60 و65%، موضحا أن تلك النسبة جيدة جدا مقارنة بنسب الإشغال التي حققتها المنشآت السياحية في شهر يونيو خلال العامين الماضيين.

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغالات المطاعم السياحية سترتفع بداية من الشهر المقبل وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية لتصل إلي نحو 100% على أن تستمر تلك النسب حتي نهاية الموسم السياحي الصيفي في 30 سبتمبر المقبل.

السياح العرب

وأشار إلى أن تواجد السياح العرب بمصر حاليا كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لإرتفاع نسب الإشغال بالمطاعم السياحية، موضحا أن السياح الكويتيين كانوا الأكثر تواجدا بالمطاعم بالنسبة للسياح العرب خلال الشهر الحالي، موضحا أنه بداية من شهر يوليو المقبل سيكون السياح السعوديين هم الأكثر تواجدا بمصر وحتي نهاية شهر سبتمبر المقبل.

مواعيد عمل المنشـآت السياحية خلال الصيف

وأوضح أن مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية وفقا للتوقيت الصيفي الحالي تبدأ من الساعة 5 صباحا وحتي الساعة الواحدة صباحا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل إسبوع وبأيام الإجازات الرسمية للدولة، لافتا إلى أن مواعيد إغلاق الملاهي الليلية «مسارح المنوعات»، وصالات الديسكو خلال الصيف تكون في الساعة الـ 3 صباحا.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلي أن مطاعم القاهرة الكبرى تحتل المركز الأول كأكثر المطاعم المصرية جذبا للرواد تليها المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بكل من شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بمدن الصعيد حاليا أدى لتراجع نسب الإشغال بكافة المنشآت والمطاعم السياحية في تلك المدن.