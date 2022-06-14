المنشآت السياحية: منح العاملين بالمطاعم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

طالبت غرفة المطاعم والمنشآت السياحية بإرسال أعداد العاملين لدى المطاعم والمنشآت ممن يرغبون في تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا «كوفيد-19» وذلك حتى تتمكن الغرفة من توفير اللقاحات اللازمة.

سيارة أمام الغرفة لتقديم الجرعة التعزيزية للعاملين بالمطاعم

وأضاف خلال الكتاب الدوري رقم 16 الذي تم تعميمه على كافة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة قامت بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة والسكان لتوفير سيارة أمام الغرفة لتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا «كوفيد -19»، وتابع «فور قيام المنشآت بإرسال أعداد العاملين لديها ستقوم الغرفة بإخطار كل منشأة بتاريخ وموعد حضور فريق العمل بكل منشأة سياحية لتلقى الجرعة».

الكارنية الأمني للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية

وفى سياق متصل أوضحت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أنه نظرا لتأخر المطاعم والمنشآت السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة في إدخال بيانات العاملين لديهم على الموقع الإلكتروني المحدد بوزارة السياحة لذلك ما نتج عنه التأخر في استخراج الكارنية الأمني لهؤلاء العاملين وهو ما سيؤدى لعدم استفادة حامل الكارنيه بالمدة المحددة والتي تنتهى يوم 31 ديسمبر المقبل.

وطالبت الغرفة خلال منشور دورى تم تعميمه على كافة أعضائها اليوم بالالتزام بتجديد الكارنيهات في موعدها وذلك حتى يتم الاستفادة من مدة الكارنية الأمني كاملة.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية قد طالبت من جميع المطاعم والمنشآت السياحية التى لديها ظروف اقتصادية صعبة بتقديم طلبات الاستثناء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل، وأضافت الغرفة أن طلبات الاستثناء سيتم تقديمها مدعمة بالمستندات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الصناعية.