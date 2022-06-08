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في نقاط.. آخر تطورات مراحل سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

تم الانتهاء بنسبة 100 % من المرحلة الأولى

كتب:

منة عبده
05:59 ص | الأربعاء 08 يونيو 2022
سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر.. صورة أرشيفية

سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر.. صورة أرشيفية

سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، يعد من أبرز المشروعات الجاري العمل عليها داخل مدينة بدر، حيث يضم المشروع ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، حيث تعد مدينة بدر من أقرب المدن الجديدة للعاصمة؛ إذ تقع على بعد مسافة قريبة منها، ما جعلها الخيار الأمثل لتكون مقرا لسكن موظفي العاصمة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مراحل سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وفقا لتصريحات رئيس جهاز المدينة، المهندس عمار مندور، لـ «الوطن». 

آخر تطورات مراحل سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية مرحلتين داخل مدينة بدر.

- تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- تم الإنتهاء بنسبة 100 %، من المرحلة الأولى من سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر. 

- تضم المرحلة الثانية من المشروع 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكني واحد.

- يجرى العمل خلال هذه الفترة على تنفيذ المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية، بنسبة تنفيذ أكثر من 60 %. 

- تتكون العمارة الواحدة داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

- يضم الدور الواحد 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية، داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترًا.

- تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين. 

وجدير بالذكر، أن مدينة بدر، تعد واحدة من المدن الجديدة، التى تضم عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن مشروعات سكنية مختلفة، سواء الإسكان الفاخر، الإسكان المتوسط، والإسكان الاجتماعى. 

 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.