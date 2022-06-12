مطور عقاري: الدولة أنجزت العاصمة الإدارية في 5 أعوام فقط بدلا من 20 سنة

قال الدكتور خالد سمير، المطور العقاري، إنَّ العاصمة الإدارية الجديدة كان من الممكن أن يستغرق تنفيذها 20 عامًا لكنها أنجزت خلال 5 أعوام فقط، وتضم 4 جامعات ومدارس ومشروع للمونوريل والحياة بدأت فعلاً هناك، وأتوقع بدء تشغيلها كاملة خلال 6 إلى 8 أشهر فقط.

العاصمة الإدارية الجديدة تختلف اختلاف كلي

أضاف الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة شركة «أواجيك» للتطوير العقاري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تختلف اختلاف كلي وتأخذ منحى مختلف عن بقية المدن الجديدة الأخرى، وهو أن العاصمة الإدارية الجديدة لا تضم مباني صماء، بل نمط حياة عمرانية جديدة قائمة على شركاء النجاح.

العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بالتنوع

ولفت المطور العقاري إلى أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بالتنوع فتضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وفندقية، لكن يجب مع ذلك الإنجاز الاستعانة بخبراء في مجال الإدارة من أجل إدارة هذا التنوع بالشكل الأمثل، بما يحقق الشكل الاستثماري الأنجح.

القطاع العقاري سيواصل نموه الفترة المقبلة بدعم من الإصلاحات

وأشار المطور العقاري إلى أنَّ المشروع القومي يضم 7 شركات عقارية كبرى و25 كيانًا أصغر، لافتًا إلى أنَّ القطاع العقاري سيواصل نموه الفترة المقبلة بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في القطاع.

تكثيف في معدلات تنفيذ مشروعات العاصمة

يشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت تكثيفًا في معدلات تنفيذ المشروعات خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما سبق أن أعلنته شعبة التطوير العقاري في بيان، مشيرة إلى أنَّ المشروع يمثل طفرة عمرانية غير مسبوقة في مدن الجيل الرابع.

وأضاف المطور العقاري أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن منحت شركات التطوير العقاري فرصة قوية للنمو، وارتفاعًا في معدلات التشغيل مما انعكس إيجابًا على نتائج أعمال القطاع ككل.