أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-6-2022 مقابل الجنيه المصري

تعد أسعار العملات من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على البحث عنها باستمرار، وخصوصا االمهتمين بمتابعة أخبار الاقتصاد بشكل دائم، وتحديدا عقب إعلان البنك الفيدرالي رفع الفائدة، ومن أبرز تلك العملات اليورو والدولار والريال السعودي والدينار الكويتي.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات المختلفة في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو من عام 2022 الجاري، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما بلغ في البنك المركزي نحو 5.00 جنيه للبيع و4.68 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.00 جنيه للبيع، و4.68 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، كما وصل سعره في بنك مصر لنحو 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار ببنك مصر لنحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو نحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو ببنك مصر اليوم نحو 19.50 جنيه للبيع و19.65 للشراء، كما وصل سعره ببنك قناة السويس لنحو 19.45 جنيه للبيع و19.67جنيه للشراء، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 19.43 جنيه للبيع و19.43 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.70 جنيه للشراء و23.87 جنيه للبيع، اليوم الجمعة 17-6-2022، وفي بنك مصر بلغ نحو 23.42 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.65 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.