أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 14-6-2022

في البداية التعاملات اليومية تتجه أنظار المستثمرين لمعرفة أسعار العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري، في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار نحو 18.65 جنيه للبيع، و18.75 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.67 جنيه للبيع، و18.73 جنيه للشراء، وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.67 جنيه للبيع، و18.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.99 جنيه للبيع و4.97 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.99 جنيه للبيع و4.97 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للبيع، و4.97 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.54 جنيه للبيع، و19.41 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.52 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.55 جنيه للبيع، و19.41 للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع، و19.39جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل اليوم سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 23.85 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.80 جنيه للشراء و23.10 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.73 جنيه للشراء و22.83 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر الدرهم في البنك الأهلي اليوم فسجل 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع.