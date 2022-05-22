«العربى للاختصاصات الصحية» يختتم اجتماعاته في عمان برئاسة عادل عدوي

اختتم المجلس العربى للاختصاصات الصحية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال المكتب التنفيذى بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس المكتب التنفيذي، إذ جرى في الاجتماع، اعتماد اتفاقية التعاون التنفيذية بين المجلس العربى للاختصاصات الصحية، واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر، ووقع عن الجانب المصرى الدكتور حسام حسنى أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عمر الرواس أمين عام المجلس العربي، بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

اعتماد اتفاقية التعاون التنفيذية

قال وزير الصحة الأسبق ورئيس المكتب التنفيذي، إنه بموجب هذه الاتفاقية، يتم الاعتراف المتبادل بين الجهتين، وذلك لاعتماد مراكز التدريب وبرامج التدريب، موضحا أنه تم اعتماد القاهرة كمركز امتحاني دائم للامتحانات السريرية فى جميع التخصصات، حيث تعتمد هذه الاتفاقية أيضا التسجيل المزدوج لاتاحة الحصول على الشهادتين للدارسين.

المجلس العربي للاختصاصات الصحية

أكد عدوي، أن اتفاقية التعاون التنفيذية بين المجلس العربى للاختصاصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر، تتيح التنسيق للحصول على الاعتماد الدولى لشهادة الزمالة المصرية والبورد العربى، وتصبح هذه الاتفاقية مفعلة أيضا مع المجلس الصحى المصرية بموجب قانون المجلس الصحى المصرى الذى صدر موخرا ليجمع كل التخصصات الصحية ويوفر برامج التدريب وفقا لأحدث الأساليب العالمية.

الجدير بالذكر، أن المجلس العربى للاختصاصات الصحية هو الجهة المسؤلة عن تدريب الأطباء المتقدمين للحصول على شهادة البورد العربى فى التخصصات الطبية المختلفة ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية فى الوطن العربى من خلال تأهيل المتخصصين فى مختلف المجالات الصحية ورفع المستوى العلمى والمهارى لهم.