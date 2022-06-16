متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022؟.. «التعليم» تُجيب

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب، متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 26 يونيو للمواد الأساسية، و20 يونيو للمواد غير المضافة، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم.

متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022؟

وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، بأن امتحانات الثانوية العامة، ستبدأ يوم 20 يونيو وتستمر حتى يوم 21 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالب وطالبة للشعبتين «العلمية والأدبية»، داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة استخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل اللجان الامتحانية، وقبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن»، تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمديري المديريات استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2022، وهي كما يلي:

- توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل انطلاق الامتحانات.

-عدم الكتابة على كتيب المفاهيم الذي يستلمه الطلاب باللجان.

- تسليم كتيب المفاهيم للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميا .

- المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم.

- عدم السماح لطلاب الثانوية العامة بالكتابة على ورقة الإجابة «البابل شيت».

استخدام القلم الجاف على ورقة «البابل شيت»

- استخدام القلم الجاف أثناء تسجيل البيانات على ورقة الإجابة «البابل شيت» وكراسة الأسئلة.

- تسجيل الامتحانات بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة.

- تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة «البابل شيت» سليمة دون أي تلفيات ووفق للتعليمات.

- في حالة تلف ورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة وتحرير محضر للطالب.