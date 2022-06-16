تنفيذ 13 مشروعا خدميا في مدينة أبو كبير بتكلفة 1.2 مليار جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية

وأضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم بشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 266 مشروعا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليارا و700 مليون جنيه، منها 13 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة أبو كبير، بقطاعات (مياه الشرب - الصرف الصحي – الصحة – الطرق - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة)، وبتكلفة مالية بلغت مليار و231 مليونا و138 ألف جنيه.

تنفيذ 5 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ عدد 5 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت مليار و141 مليونا و290 ألف جنيه، منها الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه أبو كبير (مرحلة أولى) بطاقة تصميمية 34 / 68 م3 / اليوم، وبتكلفة مالية 325 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجاري تنفيذ تجارب التشغيل.

وأشار محافظ الشرقية، إلى يجرى استكمال أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على المنشآت الصحية.