إعدام أكثر من 2.5 طن أغذية فاسدة وغلق 3 منشآت مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بكفر صقر، وأبو حماد، وديرب نجم، وبلبيس، وأبوكبير، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 3 منشآت غذائية بدون ترخيص

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها منشأتان بديرب نجم، ومنشأة في أبوكبير، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 2 طن و590 كجم أسماك ولحوم مجمدة وهوالك دجاج ومخللات وجبن وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 13 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 35 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بهذه المدن.

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.