«التعليم» تعلن موعد إعلان نتيجة دبلوم الصنايع 2022.. تعرف على التفاصيل

نتيجة دبلوم الصنايع 2022 وموعد اعتمادها وإعلانها، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2022 الأسبوع الماضي.

نتيجة دبلوم الصنايع 2022.. أول أسبوع في يوليو

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة دبلوم الصنايع 2022، في أول أسبوع من شهر يوليو المقبل، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف نائب وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال التصحيح تتم بدقة داخل الكنترولات، وسط توجيهات وتعليمات بمراجعة الإجابات جيداً حتى يحصل كل طالب علي حقه ودرجاته.

نتيجة دبلوم الصنايع 2022 على موقع الوزارة بعد اعتمادها

وأشار مجاهد، أنه بعد الانتهاء من التصحيح ورصد وتجميع الدرجات سيتم تحديد الأوائل في الدبلوم الصناعي في النظامين واعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال نائب وزير التعليم، إن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ولتعليم الفني، بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم، وإعلان أوائل الدبلوم الصناعي.

امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. مرت دون مشاكل

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022، مرت بسلام دون أي معوقات أو مشاكل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم تواصلت مع جميع المديريات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وأكدت الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.