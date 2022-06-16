تجديد حبس متهم بقتل جاره في مشاجرة بالإسماعيلية

أمرت نيابة القنطرة غرب، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بقتل جاره في الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، بعد التصريح بدفن جثمان المجني عليه.

وكانت النيابة العامة انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى بعد وفاته متأثراً بأزمة قلبية حادة، تعرض لها خلال مشاجرة نشبت قبل عدة أيام مع جيرانه.

تفاصيل الواقعة

ونشبت مشادة في عزبة صبيح في القنطرة غرب في الإسماعيلية بين أسرتين، بسبب قيام سيدة بإشعال النيران في القمامة بين منزل المتهم والمجني عليه، وتطورت إلى مشاجرة تدافع فيها الطرفان، ما تسبب في سقوط المجني عليه ووفاته على الفور.

وقال جيران المجني عليه إن الخلافات بين الأسرتين مستمرة منذ أكثر من عامين، وأن أفرادهما تشاجروا أكثر من مرة في الفترة الأخيرة بسبب خلافات السيدات مع بعضهن البعض.

وأسفرت المشاجرة الأخيرة عن وفاة أحمد فتحي، 53 سنة، عامل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي القنطرة غرب بسيارة إسعاف لحين قرار النيابة العامة.

ضبط المتهم

ونجحت وحدة مباحث القنطرة غرب، برئاسة المقدم محمد سكر، في القبض على طرفي النزاع والمتهم بالاعتداء على المجني عليه، والتسبب في وفاته.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية وأقوال الجيران، أن خلافات الجيرة بين الأسرتين متكررة ودائمو الشجار بين بعضهما، فيما أكدت مصادر أمنية ان الطرفين حضرا عدة مرات لمركز الشرطة بسبب خلافات وتصالحا.

وقال جيران المجني عليه إنه تعرض لأزمة قلبية توفى على إثرها، فيما أشارت المصادر إلى أن المجني عليه مريض قلب، وأنه أجرى جراحة قلب مفتوح قبل عدة أشهر.