غدا.. الجامعات تبدأ في استقبال طلاب الشهادات المعادلة بتنسيق 2022

أنهت الجامعات الخاصة استعداداتها لتنسيق القبول 2022 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2022-2023، بدءاً من غد السبت حتى شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن الجامعة أنهت استعداداتها لتنسيق 2022، والمقرر أن يبدأ بفتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات والخطوات التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن الجامعة ملتزمة بالحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

تنسيق 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر في تصريحات خاصة إلى «الوطن» على الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022، لافتا إلى أن هناك ضوابط وقواعد حددها الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بإجراءات قبول الطلاب لمختلف البرامج الدراسية مع التشديد على تطبيق جميع الاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة.

وشدد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، على أن الجامعة دشنت العام الجديد عددًا من البرامج الدراسية والتخصصات الجديدة سيتم إتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للتقدم إليها والالتحاق وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.