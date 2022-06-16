توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية.. اعرف تفاصيل المواد المضافة

يبحث الكثيرون عن توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية، لا سيما بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لنتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية، أمس، وبلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، ووفقا لنتيجة الشهادة الإبتدائية، يأتي توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية، منقسم إلى المواد المضافة إلى المجموع وهي مادة القرآن الكريم 100 درجة.

درجات المواد

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 100 درجة.

مادة التربية الإسلامية 100 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 50 درجة.

مادة العلوم 50 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 50 درجة، إذن فالمجموع الكلي 550 درجة.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية

وفي توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية، عدد من المواد غير مضافة للمجموع وهي: تربية فنية للمعاهد العادية، ومادة الحاسب آلي، والمستوى رفيع للمعاهد النموذجية.

ويمكن للطالب، الإطلاع على النتيجة بعد أن أصبحت متاحة عبر بوابة الأزهر الشريف منذ أمس، أمام جميع الطلاب، برقم الجلوس، حيث يدخل الطالب على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، ويتخذ مجموعة من الخطوات، أولها الضغط على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم يختار الطالب نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني، بعدها يقوم بتسجيل رقم الجلوس والضغط على بحث لتظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني.

وكان قد تقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الالكترونية.