قنصل الصين تعرض على جامعة الإسكندرية الاستعانة بأساتذة شنغهاي

عرضت قنصل عام الصين في الإسكندرية، جياو لي يانج، على جامعة الإسكندرية استقدام أساتذة ومتخصصين من جامعة شنغهاي، لتدريس اللغة الصينية، مشيرةً إلى وجود علاقات وطيدة وتعاون كبير بين المدن المصرية والصينية، لافتةً إلى أنه خلال العام الجاري، تحل الذكرى رقم 30 لإقامة علاقات بين مدينتي الإسكندرية وشنغهاي، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين يجري في كافة المجالات ومنها الأنشطة العلمية والثقافية.

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين

جاء ذلك على هامش استقبال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، السفيرة جياو لي يانغ، قنصل عام الصين بالإسكندرية، حيث بحثا سبل التعاون واستكمال خطوات إنشاء معهد «كونفوشيوس» بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة شنغهاي بالصين.

حضر اللقاء كل من الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية.

اتفاقات التعاون العلمية والأكاديمية والبحثية

ورحب رئيس الجامعة بالقنصل الصيني، وناقشا الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الصينية، وإتفاقات التعاون العلمية والأكاديمية والبحثية، كما دعا رئيس الجامعة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والعلمية المختلفة ونظيراتها بجامعة الإسكندرية إلى التعاون فى مجالات تحلية المياه، والذكاء الاصطناعي، ودراسة اللغتين العربية والصينية لدى الجانبين.