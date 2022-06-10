إياد نصار: أنا انسان بسيط أهلي كانوا شايفين الأمان في الوظيفة

اعتبر الفنان إياد نصار أن اختيار السيناريست الراحل وحيد حامد له للمشاركة في بطولة مسلسل الجماعة، تحولًا على مستوى الجماهيرية والاسم، وتحولًا في شخصيته كممثل وأنهم اكتشوا ممثل، مشيدًا بأسرة المسلسل والتي كانت قوية لدرجة أنها لن تقبل بوجود عنصر ضعيف، وأن هذه التجربة ساهمت في نضوجه وأن كل تجربة ينال فيها عناصر قوية تساهم في نضوجه فنيًا.

وأوضح إياد نصار خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن التمثيل بالنسبة له حرفة يجب أن يتطور صاحبها باستمرار وأن ينضج، لافتًا أنه غير اصدقائه القدامى ومحيطه بعد أن وجد أنه غير سعيد بالبقاء بينهم، وأصبح له أصدقاء على درجة كبيرة من الوعي والثقافة ولهم آراء خاصة في الحياة.

«أنا بسيط وبحب البساطة»

ووصف إياد نصار نفسه بالبسيط الذي يحب البساطة، «أنا بسيط وبحب البساطة لأن مهنة التمثيل بتحتاج البساطة مش التعقيد».

وتذكر إياد نصار حينما قرر أن يعمل بالتمثيل ورد فعل أهله، وقتها مؤكدًا أن أهله كانوا ضد عمله في مجال التمثيل، متابعًا: «هي كده المهنة فيها مغامرة وفيها صعوبات كانت في البداية وكان القرار اللي اخدته بالعمل في التمثيل خوف أهلي وهما شافوا ان خلاص وده مش بحكم أخلاقي لانهم ربوني وعارفين أخلاقياتي لكن خوف أب على ابنه وأهلي طبيعة تفكيرهم ان لما يبقى فيه مرتب أخر الشهر هو ده الأمان وهتفتح بيت وهتتجوز وتعرف تعلم أولادك».