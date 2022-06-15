إياد نصار: التمثيل رسالة.. وبنحاول إبعاد الناس عن الهموم

كشف الفنان إياد نصار، عن مشاركته في مسلسل «وش وضهر» مع الفنانة ريهام عبدالغفور، وهو العمل الذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الرومانسية، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأكد إياد نصار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامجه «من مصر» المذاع عبر شاشة قناة CBC، أنه يحب تقديم الأعمال الكوميدية، وخاصة أنها كانت بدايته في الأردن، مبديًا سعادته بالمشاركة في مسلسل «الكبير أوي» ضمن حلقة مهرجان المزاريطة، وذلك لأن الفنان أحمد مكي وكل فريق العمل «عجبوه جدًا».

إياد نصار: مسلسل الجماعة وفر عليا سنوات

وأضاف أن التمثيل بالنسبة له شئ عظيم يحاول من خلاله إيصال رسالة إلى الجمهور من أجل إرضائهم والبعد عن الهموم، مشددًا على أن مسلسل «الجماعة» نقطة مهمة في مشواره الفني ووفرت عليه سنوات كثيرة، إذ كان يتناول قضية مهمة وشائكة، والفضل في ذلك يعود إلى السيناريست الراحل وحيد حامد الذي وضعه في هذا الدور الذي وصفه بـ«العظيم».

وتابع إياد نصار : «من أهم الأعمال التي قدمتها فيلم الممر وفخور به، خاصة وأن هناك عددًا من الشباب لم يكونوا على علم بأهمية حرب الاستنزاف، وأيضًا مسلسل الاختيار وضعني في مكانة تانية».

إياد نصار يرد على جدل فيلم أصحاب ولا أعز

ومن ناحية أخرى، علق إياد نصار على حالة الجدل التي أثيرت بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، مؤكدًا أنه يحترم رأي كل من انتقدوا الفيلم لأنه يستفيد من هذا النقد، موضحًا أنه رأى الفيلم وتعامل معه كفكرة كيف يكون الهاتف الذكي مسيطرًا على الناس ولم ير الجوانب الأخرى التي اعترض عليها الناس وهذا سوء تقدير منه.