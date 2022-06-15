إياد نصار عن مشاركته في فيلم «أصحاب ولا أعز»: سوء تقدير مني

حل الفنان إياد نصار ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل في برنامجه «من مصر» المذاع عبر شاشة قناة CBC، وتحدث خلال اللقاء عن رأيه في ردود أفعال فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار الجدل بعد عرضه عبر منصة «نتفليكس»، فضلًا عن أهم الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني.

إياد نصار يعبر عن رأيه في انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز

وعلق الفنان إياد نصار خلال اللقاء عن الانتقادات التي وجهت لفيلم أصحاب ولا أعز، قائلًا: إنه كان يحترم كافة الانتقادات والاعتراضات على الفيلم والتي حرص على الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه عندما عرض عليه الفيلم لم يهتم بكل ما اعترض عليه الجمهور بينما كان تركيزه الأكبر مع الفكرة التي يدور حولها العمل من كيفية تأثير الموبايل على بعض الأشخاص.

إياد نصار: جذبني في أصحاب ولا أعز فكرته

وأضاف «نصار»: «أنا شوفت في في فيلم أصحاب ولا أعز الفكرة بس، ولم أشاهد الجوانب الأخرى التي اعترض عليها الجمهور، وهذا سوء تقدير مني، لأنني مقدرتش أشوف الجوانب التانية اللي في الفيلم واستفزت الناس، أنا بقدم المشروع للجمهور، ولو اعترضوا لازم احترمهم».

وذكر أنه كان يمتلك موهبة الرسم قبل دخوله المجال الفني، ولكن التمثيل أخذه منه، متابعًا: «أنا كنت برسم بي التمثيل خدني والموضوع دا بيضايقني لما افتكره، ولكن التمثيل مبعدش أوي عن الرسم لأنه في الآخر الاتنين رسم للشخصيات».

آخر أعمال إياد نصار

يذكر أن إياد نصار شارك مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل «الكبير أوي 6» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، والعمل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، وغيرهم من الفنانين.