السجن عامين لمتهم بقتل شاب في العاشر من رمضان.. «كان ماشي عكس الاتجاه»

قضت محكمة جنح العاشر من رمضان، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم بالتسبب في وفاة شاب بعدما صدمه بسيارته في مدينة العاشر من رمضان، بالحبس لمدة عامين.

وفاة شاب في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة أحمد السيد محمد أحمد، الشهير بـ«أحمد البنجكي»، والبالغ من العمر 28 عامًا، وحاصل على ليسانس الشريعة والقانون، ويعمل في مصنع للزيوت بمدينة العاشر.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن في وقت لاحق.

ملابسات وفاة الشاب في حادث التصادم

وقال والد الشاب المتوفى لـ«الوطن»، إن الحادث وقع إثر قيام قائد السيارة بالسير عكس الاتجاه، موضحًا أن ابنه كان خارجًا من المصنع في طريقه إلى المنزل مستقلا الموتوسيكل وخلفه أتوبيس خاص بالمصنع لنقل العمال، وفي أثناء سيره فوجئ بقائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه، واصطدم بالموتوسيكل ما أدى لوفاة ابنه.

نقل الشاب إلى المستشفى والتصريح بالدفن

وأشار الأب إلى أن زملاء ابنه نقلوه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، واصطحبوا معهم قائد السيارة، لافتًا إلى أنه بمجرد توقيع الأطباء الكشف على ابنه، أكدوا أنه توفى فور إصابته في الحادث.

وأضاف، أنه تبين من التحقيقات أن المتهم كان يسير عكس الاتجاه، ما تسبب في وقوع الحادث ووفاة ابنه.