الأوقاف تعلن صرف مكافأة نصف شهر للعاملين بإدارة خدمة المواطنين

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مكافأة نصف شهر بحد أقصى 2000 جنيه لجميع العاملين في الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمسؤولين عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقاف، مع توجيههم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والمواطنين.

صرف مكافأة نصف شهر

جاء ذلك بناء على تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ونظرًا لجهودهم في خدمة المواطنين، والرد على ما ورد من شكاوى على هذه المنظومة والعمل على حلها بنسبة 100% لمدة 5 أشهر على التوالي من شهر يناير حتى مايو 2022.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة المواهب للمشاركين في البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، في تلاوة القرآن الكريم، وفي فن الإلقاء، في إطار حرص الوزارة على بناء وعي الطفل، وشخصيته بناء صحيحًا ورشيدًا، وفي إطار إيمانها بأن بناء وعي الطفل هو جزء من بناء الأوطان وإعداد جيل المستقبل.

إطلاق مسابقة المواهب للأطفال

وأوضحت الوزارة طريقة الاشتراك، بأن يقوم الطفل بتسجيل مقطع صوتي في حدود دقيقتين بمعرفة ولي أمر الطفل، أو بمعرفة إمام المسجد أو الواعظة من القائمين على النشاط الصيفي بالمسجد، الذي التحق به الطفل، أو بمعرفة الطفل نفسه، علمًا بأن المرحلة الأولى للمسابقة عن شهر يونيو ستغلق مساء يوم الخميس 23 يونيو 2022، وللمشاركة يتم تحميل المقطع الصوتي على الرابط التالي من هنـــــا.