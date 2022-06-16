رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير الأردن للاطمئنان على طلاب المملكة

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية بالقاهرة، وفوزي أبو فارس، الملحق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين والاطمئنان على أحوال الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبدالمحسن، القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أحمد عبدالحكيم، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة نفرتيتي زكي، عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة.

رعاية جامعة الإسكندرية للطلاب الوافدين

في بداية اللقاء، رحب رئيس جامعة الإسكندرية بالسفير الأردني، مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها الوافدين من كافة الجنسيات الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية، وأكد أن جامعة الإسكندرية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج، وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين في كافة المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولفت إلى أن الجامعة تعاونت مع العديد من الجامعات العالمية، التي تأتي في قائمة أفضل 100 جامعة بالتصنيفات العالمية، لتحقيق هذا الهدف، من خلال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة.

الاتفاق على درجات مشتركة مع جامعات بريطانية

وأضاف «قنصوه» أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد الاتفاق على درجات مشتركة جديدة مع عدة جامعات بريطانية، في مجالات الصيدلة، وطب الأسنان، وعدة تخصصات أخرى، كما أشار إلى أن جامعة الإسكندرية من خلال أساتذتها المتميزين ومراكزها العلمية المتخصصة، يمكن أن تسهم فى تقديم خدمات استشارية في المجالات التي تحتاجها المملكة الأردنية، مؤكداً تفعيل مذكرات التفاهم التي سبق توقيعها مع الجامعات الأردنية، لتوطيد سبل التعاون.

1400 طالب أردني يدرسون بجامعة الإسكندرية

من جانبه، أكد السفير الأردني ان جامعة الإسكندرية من الجامعات التي تحظى بإقبال كبير من الطلاب الأردنيين للدراسة، بها نظراً لسمعتها العلمية المرموقة، مشيراً إلى أن هناك نحو 1400 طالب أردني يدرسون بكليات جامعة الإسكندرية، وأشاد بالجهود المستمرة والعمل الدءوب الذي تبذله إدارة جامعة الإسكندرية لتسهيل وتذليل العقبات أمام طلاب الأردن، مؤكداً أن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب الأردنيين للجامعات المصرية المتميزة، ومنها جامعة الإسكندرية، التي تتميز بمستوى أكاديمي وتصنيف عالمي مشرف، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي، وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.