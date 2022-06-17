حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر الذكاء أحد المميزات التي يتمتع بها مواليد برج الجوزاء، كما أن لديهم روحًا مرحة متفائلة، النجاح غايتهم الأولى والأخيرة ويسعون دائمًا بشكل كبير يصل إلى حد القتال لتحقيقه.

أصحاب برج الجوزاء اجتماعيون بطبعهم، كما أن لديهم قدرة كبيرة على التكيف مع الآخرين ومع الظروف المحيطة بهم والتأقلم معها، وتحقيق أقصى استفادة منها.

ويستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين العائلي والعاطفي وكذلك العملي والمهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد فإن الوضع الفلكي يمنح مواليد برج الجوزاء تأثيرًا مميزًا وإيجابيًا على جميع المحيطين، كما يجدوا اليوم في متناول اليد كل الأدوات التي تجعلهم سعداء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وأوضحت عبير فؤاد إن القمر في منزل الحظ بالنسبة لمواليد برج الجوزاء، كما أن اليوم يحمل لهم الكثير من الإيجابيات والأفراح واللحظات السعيدة، كما يعدهم بالنجاح في الحياة العملية ومع زملاء العمل.