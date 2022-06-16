حظك اليوم برج القوس الخميس 16-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات المرحة التي تميل للمغامرة، فهو من الشخصيات التي تبدو كتابا مفتوحا أمام الأصدقاء، كما أنه صادق ومخلص مع أصدقائه يقدم المساعدة لمن يحتاجونها سواء معنوية أو مادية.

ولأصحاب برج القوس الراغبين في الإطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، إن حظ أصحاب برج القوس اليوم على المستوى العملي والمهني، اعمل بقدر الإمكان على تنمية مشروع أو عمل يهمك، كل ما عليك هو الصبر والتأني في خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، يكون تحسن التصرف والتعامل مع شريك الحياة اليوم ويمنحك أيضا قدرة على الإقناع في كافة الأمور التي تتعلق بكما.

مشاهير برج القوس

يُعرف عن مواليد برج القوس من الشخصيات الفضولية التي تسعى لاكتشاف المعلومات، مما يجعلهم دائمًا يطورون أنفسهم، من أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.