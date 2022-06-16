حظك اليوم برج العقرب الخميس 16-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج العقرب بالهدوء والطموح الشديد، فهو معروف بالشخصية القوية والعناد والإصرار، كما أنهم معروفون بشخصياتهم القوية في مواجهة المشاكل العملية، فهم لا يخشون المواجهة، لكنهم يرفضون الكذب والخيانة.

ولأصحاب برج العقرب الراغبين في الإطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، حظ أصحاب برج العقرب اليوم على المستوى العملي والمهني، إنه ستتحسن علاقتك اليوم وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتعبر عن مواهبك وأفكارك بشكل جيد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، تنشغل بالأقارب والأخوة والأحباب اليوم وتجلس معهم تسير الأمور بشكل جيد وتعيش أجواء مميزة.

مشاهير برج العقرب

يُعرف عن مواليد برج العقرب من الشخصيات القيادية التي لا يعرفون الاستسلام، بل يستمرون حتى يصلوا الي أعلى أهدافهم من أبرز ما يعرف عن مواليد برج العقرب، الذين ينجحون في كتابه أسمائهم على الصخر في المجالات المختلفة، ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.