حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16-6-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:01 ص | الخميس 16 يونيو 2022
حظك اليوم
يتابع العديد من الأشخاص ويهتمون بمعرفة حظك اليوم بشكل يومي، للإطلاع على ما يخبرهم به الفلك من حظوظ يومية وتنبؤات لما يمكن أن يحدث.
ونقدم فيما يلي، حظك اليوم وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 16-6-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم مما يجعلك تميل للانتقاد والتشوش وتتجه للتمرد على البعض.. ولكن يجب عليك أن تنتبه جيدا حتى لا تقع في الأخطاء التي تسبب لك مشاكل.
حظك اليوم برج الحمل 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط، الوضع الفلكي يحيطك بالمخلصين من الأحباب والأصدقاء ممن تثق بهم.
حظك اليوم برج الثور 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يمنحك إيقاعا سريعا، ويمدك بروح الشباب وبالقدرة على التجدد وتوطيد علاقاتك.
حظك اليوم برج الثور 16-6-2022 على الصعيد المهني
على مواليد برج الثور أن يعتمدوا على إصرارهم اليوم وعلى روحهم القتالية من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم.
حظك اليوم برج الجوزاء 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
يتواجد الشمس وعطارد في برجك اليوم مما يمنحانك إشراقة وجاذبية.. كما تحسن التصرف، وتستطيع أن تقترب بلطف من الآخرين.
حظك اليوم برج الجوزاء 16-6-2022 على الصعيد المهني
وجود القمر في منزل المدخرات اليوم يعمل على منحك حكمةً في الإنفاق وتخطط جيدا للمستقبل.
حظك اليوم برج السرطان 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا احرص على أن تكون هادئا كما يجب عليك أن تتحكم في أعصابك وفي تقلباتك المزاجية.
حظك اليوم برج السرطان 16-6-2022 على الصعيد المهني
تواجه بعض الضغوط بسبب مواجهة القمر لبرجك اليوم، ومع ذلك يجب عليك أن تكون يقظا وهذا سيساعدك كثيرا في التعامل مع المشاكل، وابتعد عن المغامرة.
حظك اليوم برج الأسد 16-6-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الصحة يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها جيدا، وتتمتع بالطاقة والإصرار على التقدم، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الأسد 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
يدعمك وجود الشمس وعطارد في برجك اليوم ويساعدانك على توطيد علاقاتك.
حظك اليوم برج العذراء 16-6-2022 على الصعيد المهني
تعمل بحماس اليوم وتبدو منطلقا وتجذب أنظار الجميع حولك ويدعمونك ويتمنون صحبتك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك.
حظك اليوم برج العذراء 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يجعلك منطلقا ومشرقا وسعيدا.
حظك اليوم برج الميزان 16-6-2022 على الصعيد المهني
تمر اليوم ببعض التوترات وتشعر بالقلق، لذا يجب عليك أن تحاول أن تهدأ لتحسن التصرف، وانتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الميزان 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
تجنب العناد وحاول أن تكون متفاهما وصبورا مع الجميع.
حظك اليوم برج العقرب 16-6-2022 على الصعيد المهني
تتحسن علاقتك اليوم وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتعبر عن مواهبك وأفكارك بشكل جيد.
حظك اليوم برج العقرب 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
تنشغل بالأقارب والأخوة والأحباب اليوم وتجلس معهم تسير الأمور بشكل جيد وتعيش أجواء مميزة.
حظك اليوم برج القوس 16-6-2022 على الصعيد المهني
اعمل بقدر الإمكان على تنمية مشروع أو عمل يهمك، كل ما عليك هو الصبر والتأني في خطواتك وقراراتك.
حظك اليوم برج القوس 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
تحسن التصرف والتعامل مع شريك الحياة اليوم ويمنحك أيضا قدرة على الإقناع في كافة الأمور التي تتعلق بكما.
حظك اليوم برج الجدي 16-6-2022 على الصعيد المهني
يمدك القمر بأفكار ذهبية اليوم عليك أن تستفيد منها.
حظك اليوم برج الجدي 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
تبدو ساحرًا اليوم وتنجح في فرض سيطرتك على من حولك بذكاء.
حظك اليوم برج الدلو 16-6-2022 على الصعيد المهني
لا تتحدث عن أفكارك ومشاعرك وحافظ على السرية.
حظك اليوم برج الدلو 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
تبدو متوترا بعض الشئ اليوم ولا تبالغ اليوم في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء.
حظك اليوم برج الحوت 16-6-2022 على الصعيد المهني
يساعدك القمر أن تكون على الطريق السليم.
حظك اليوم برج الحوت 16-6-2022 على الصعيد العاطفي
القمر يتواجد في منزل الأصدقاء مما يعدك بلقاءات سارة أو صداقات موفقة واحتفالات.