حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع العديد من الأشخاص ويهتمون بمعرفة حظك اليوم بشكل يومي، للإطلاع على ما يخبرهم به الفلك من حظوظ يومية وتنبؤات لما يمكن أن يحدث.

ونقدم فيما يلي، حظك اليوم وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 16-6-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم مما يجعلك تميل للانتقاد والتشوش وتتجه للتمرد على البعض.. ولكن يجب عليك أن تنتبه جيدا حتى لا تقع في الأخطاء التي تسبب لك مشاكل.

حظك اليوم برج الحمل 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يحيطك بالمخلصين من الأحباب والأصدقاء ممن تثق بهم.

حظك اليوم برج الثور 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يمنحك إيقاعا سريعا، ويمدك بروح الشباب وبالقدرة على التجدد وتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الثور 16-6-2022 على الصعيد المهني

على مواليد برج الثور أن يعتمدوا على إصرارهم اليوم وعلى روحهم القتالية من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد الشمس وعطارد في برجك اليوم مما يمنحانك إشراقة وجاذبية.. كما تحسن التصرف، وتستطيع أن تقترب بلطف من الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-6-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل المدخرات اليوم يعمل على منحك حكمةً في الإنفاق وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج السرطان 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا احرص على أن تكون هادئا كما يجب عليك أن تتحكم في أعصابك وفي تقلباتك المزاجية.

حظك اليوم برج السرطان 16-6-2022 على الصعيد المهني

تواجه بعض الضغوط بسبب مواجهة القمر لبرجك اليوم، ومع ذلك يجب عليك أن تكون يقظا وهذا سيساعدك كثيرا في التعامل مع المشاكل، وابتعد عن المغامرة.

حظك اليوم برج الأسد 16-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها جيدا، وتتمتع بالطاقة والإصرار على التقدم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

يدعمك وجود الشمس وعطارد في برجك اليوم ويساعدانك على توطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج العذراء 16-6-2022 على الصعيد المهني

تعمل بحماس اليوم وتبدو منطلقا وتجذب أنظار الجميع حولك ويدعمونك ويتمنون صحبتك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يجعلك منطلقا ومشرقا وسعيدا.

حظك اليوم برج الميزان 16-6-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض التوترات وتشعر بالقلق، لذا يجب عليك أن تحاول أن تهدأ لتحسن التصرف، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب العناد وحاول أن تكون متفاهما وصبورا مع الجميع.

حظك اليوم برج العقرب 16-6-2022 على الصعيد المهني

تتحسن علاقتك اليوم وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتعبر عن مواهبك وأفكارك بشكل جيد.

حظك اليوم برج العقرب 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

تنشغل بالأقارب والأخوة والأحباب اليوم وتجلس معهم تسير الأمور بشكل جيد وتعيش أجواء مميزة.

حظك اليوم برج القوس 16-6-2022 على الصعيد المهني

اعمل بقدر الإمكان على تنمية مشروع أو عمل يهمك، كل ما عليك هو الصبر والتأني في خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم برج القوس 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

تحسن التصرف والتعامل مع شريك الحياة اليوم ويمنحك أيضا قدرة على الإقناع في كافة الأمور التي تتعلق بكما.

حظك اليوم برج الجدي 16-6-2022 على الصعيد المهني

يمدك القمر بأفكار ذهبية اليوم عليك أن تستفيد منها.

حظك اليوم برج الجدي 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو ساحرًا اليوم وتنجح في فرض سيطرتك على من حولك بذكاء.

حظك اليوم برج الدلو 16-6-2022 على الصعيد المهني

لا تتحدث عن أفكارك ومشاعرك وحافظ على السرية.

حظك اليوم برج الدلو 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو متوترا بعض الشئ اليوم ولا تبالغ اليوم في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء.

حظك اليوم برج الحوت 16-6-2022 على الصعيد المهني

يساعدك القمر أن تكون على الطريق السليم.

حظك اليوم برج الحوت 16-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتواجد في منزل الأصدقاء مما يعدك بلقاءات سارة أو صداقات موفقة واحتفالات.