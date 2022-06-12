260 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بالإسماعيلية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسماعيلية، منذ قليل، تنسيق القبول بمدارس التمريض للدفعة الجديدة للعام الدراسي 2022-2023، وآليات القبول بها.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة، إنه تقرر قبول واستلام الملفات لدفعة جديدة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، طبقا لكل مركز إداري على حده بواسطة ولي الأمر، وذلك بحد أدنى 260 درجة للشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأضاف «حطب»، في بيان رسمي ظهر اليوم، أنه سيتم نشر الحد الأدنى للتنسيق لمدارس التمريض لاحقاً على الصفحة الرسمية للمديرية والتقسيم كمجموعات، طبقا لأعلى الدرجات للشهادة الإعدادية للمرحلة الأولى، والنزول بالمجموع طبقا للوائح والقوانين حتى يتم استكمال العدد المطلوب للطلاب.

مدارس التمريض في الإسماعيلية

وأشار «حطب» إلى أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق في مدرسة التمريض بنات بالمستقبل، ومدرسة التمريض بنين في المستقبل، ومدرسة التمريض بنين وبنات في التل الكبير، ومدرسة التمريض بنات في القنطرة غرب.

وأشار البيان الرسمي، إلى أنه حال وجود أي استفسارات عن الشروط والأوراق المطلوبة، فإنه يرجى التواصل مع إدارة التدريب بمديرية الصحة أو مدارس التمريض.

شروط القبول في مدارس التمريض

وحددت وزارة الصحة عدة شروط للقبول في مدرسة التمريض، منها الحصول على شهادة إتمام الشهادة الإعدادية، وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة المتقدم لها، وألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عاما، وأن يكون مصري الجنسية حسن السير والسلوك، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يجوز لها الزواج خلال مدة الدراسة.

كما اشترطت الوزارة، تجاوز اختبار القدرات سواء شفيهاً أو تحريرياً، والذي يتكون من اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، إضافة إلى عدة اختبارات نفسية وعصبية.