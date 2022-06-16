شروط القبول بمدرسة التمريض بنين بالخانكة بعد الإعدادية في القليوبية

أعلنت المدرسة الفنية للتمريض بنين الخانكة بعد الإعدادية 2022 في محافظة القليوبية، شروط القبول بالمدرسة للعام الدراسي الجديد، بحد أدني مجموع 245 درجة للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذا العام.

«الوطن» تستعرض شروط القبول بمدرسة التمريض بنين بالخانكة بعد الإعدادية 2022 بالقليوبية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

شروط القبول بمدرسة التمريض بنين

وحددت مدرسة التمريض بنين الخانكة التابعة لمستشفى الصحة وعلاج الإدمان بالخانكة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الأدمان، شروط الالتحاق بالمدرسة كالتالي:

- الحصول علي شهادة إتمام التعليم الإلزامي «الشهادة الإعدادية» حديثة هذا العام.

- سن الطالب المتقدم لايقل عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما.

- أن يكون المتقدم من مركزي الخانكة وشبين القناطر فقط.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الأولوية للقبول بالمدرسة للمجموع الأعلى بعد اجتياز جميع الاختبارات.

- نجاح الطالب في اختبارات الإملاء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وحصوله على نسبة 70% من إجمالي 7 من مجموع كلي 10 في كل اختبار.

موعد التقديم لمدرسة التمريض بنين

وأعلنت مدرسة التمريض بنين، بدء التقديم واستقبال الطلبات من يوم الأحد المقبل، 19 يونيو الجاري، حتى 23 من نفس الشهر، بحد أدنى 245 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة التمريض بنين القليوبية

وحددت مدرسة تمريض الخانكة بنين الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة كالتالي:

- 6 صور شخصية للطالب 4 في 6 حديثة.

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها، وأصل إستمارة الإعدادية للاطلاع عليها وصورة منها.

- شهادة تفيد نجاح الطالب من الصف الأول الابتدائي إلى السادس من الإدارة التعليمية.

- إفادة من المدرسة التابع لها من الصف الأول والثاني الإعدادي، والتي حصل على الشهادة الإعدادية منها، والتابعة لكل الإدارتين الخانكة وشبين القناطر التعليمية.

- صورة البطاقة الشخصية رقم قومي سارية لولي أمر الطالب.

- ملف بلاستيك وملف بكبسولة للأوراق وطابع تمريض.