«جابر الخواطر».. أحمد العوضي يدعم موهبة غنائية جديدة بعد «بوجي»

حرص الفنان أحمد العوضي، على دعم موهبة غنائية جديدة، لشاب يسعى لدخول عالم الغناء، ويطمح في وصول موهبته لأكبر قطاع من الجمهور.

ونشر أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة شاب، يُغني «خليني ذكرى جميلة» لـ وائل جسار، مُعلقًا عليها بقوله: «زي ما وعدتك نزلتهالك عندي.. ربنا يوفقك يا محمد».

الجمهور يُشيد بموقف أحمد العوضي: ربنا يجبر بخاطرك

وحظى أحمد العوضي بإشادات واسعة، لدعمه هذا الشاب، حيث قال أحد المتابعين: «أنت جابر الخواطر.. راجل جدع.. الله يسعدك يا عوضي»، فيما قال آخر «ربنا يكرمك ويجبر خاطرك زي ما جبرت بخاطر الشاب ده».

وقالت متابعة: «بجد وربنا فنان عظيم ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك ويفرح قلبك زي ما فرحته بنشر الفيديو ده وربنا يحفظك ويحميك أنت وحبيبة قلبنا وحش الكون ويخليكوا لبعض دايمًا ويبعد عنكم الحسد والحاقدين.. أمين يا رب العالمين».

أحمد العوضي يواصل التحضير لفيلم البلدوزر

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد العوضي تحضيراته لأولى بطولاته السينمائية التي تحمل اسم «البلدوزر»، ويتعاون فيها مع المخرج طارق العريان، إذ يخضع لتدريبات بدنية مكثفة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية للوصول إلى أفضل «فورمة» تتناسب مع شخصية لاعب فنون القتال المتنوعة MMA، وهي اللعبة التي يتعرض لها في فيلمه.