الحكم بحبس المتهم سنتين.. قصة مقتل «أحمد البنجكي» في حادث بالشرقية

قبل نحو شهرين، استيقظ «أحمد السيد محمد أحمد»، الشهير بـ«أحمد البنجكي»، مبكراً ليذهب إلى مقر عمله في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، بعدما تناول طعام الإفطار مع أسرته، وودعته والدته بابتسامتها المعهودة وظلت تنظر إليه إلى أن اختفى من أمامها، ولم تكن تدرك أنها كانت تودعه الوادع الأخير، حيث عاد إليها جثة هامدة، إثر إصابته في حادث تصادم، بسبب سير قائد سيارة عكس الاتجاه واصطدامه بالموتوسكيل الذي كان يقوده المجني عليه.

فيديو لوالد الشاب الراحل يبكي رواد السوشيال ميديا

وانتشر مقطع فيديو لوالد الشاب المتوفي وهو يبكي في مكان وفاة ابنه، ممسكاً ببعض الأتربة التي كانت مازالت مختلطة بدم ابنه الأكبر، في طريق عام بالعاشر من رمضان، مما أثار حالة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، وسط حالة من الاستنكار والمطالبة بمحاسبة المتسبب في الحادث.

والد الشاب الراحل يروي تفاصيل الواقعة

وقال والد الشاب إن زملاء ابنه في العمل أبلغوه بتعرض ابنه لحادث، فتوجه على الفور إلى المستشفى، حيث كان ابنه مازال على قيد الحياة، ولكنه توفي في وقت لاحق متأثراً بإصابته، وأضاف أنه يرضى بقضاء الله وقدره، ولم يحرر محضراً ضد الطرف الثاني المتسبب في الحادث، حتى فوجئ بقيامه بتحرير محضر يتهم فيه ابنه الراحل، بأنه كان المتسبب في الحادث لسيره عكس الاتجاه على خلاف الحقيقة.

الكشف عن ما أظهرته كاميرات المراقبة

وتابع بقوله: «ابني كان يذهب إلى عمله في المصنع مستقلاً موتسكيل، نظراً لقرب مكان إقامتنا في العاشر من رمضان من المصنع»، مشيراً إلى أن الموتوسيكل كان وسيلة المواصلات المفضلة لديه، وأضاف أنه في يوم الحادث كان خارجاً من المصنع مستقلا الموتسيكل، وخلفه أتوبيس المصنع ينقل زملاءه لتوصيلهم إلى أماكن إقامتهم، بعد الانتهاء من عملهم، وفي أثناء سيرهم فوجئ ابنه بقائد سيارة ملاكي يصطدم بالموتسيكل الذي يقوده من الخلف، لافتاً إلى أنه علم من زملاء ابنه أن قائد السيارة كان يسير عكس الاتجاه.

وأشار إلى أنه بعد تحرير قائد السيارة محضر ضد ابنه الراحل، بأنه هو من كان يسير عكس الاتجاه، وليس العكس، وتوجه إلى المصانع القريبة من مكان الواقعة للاطلاع على كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث، مشيراً إلى أن الكاميرات أظهرت أن ابنه كان يسير في الطريق الصحيح بينما كان قائد السيارة هو من يسير عكس الاتجاه بسرعة عالية ما أدى لوقوع الحادث.

إحالة المتهم للمحكمة الجزئية بالعاشر من رمضان

ولفت إلى أنه توجه إلى تحرير محضرا ضد قائد السيارة وطالب المحامي العام بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة وهو ما تم بالفعل وتم استصدار أذن من النيابة العامة لتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث وأصدرت جهات الاختصاص قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزئية بالعاشر من رمضان.

وأشار الأب المكلوم إلى أن ابنه الراحل كان الأكبر، وكان يستعد لتجهيز شقته لزواجه، ولكن شاء القدر أن يتوفاه الله، واختتم قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ابني في الجنة.. وحسبي الله ونعم الوكيل».

إخطار أمن الشرقية بوفاة شاب في تصادم بالعاشر

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة «أحمد السيد محمد أحمد»، الشهير بـ«أحمد البنجكي»، والبالغ من العمر 28 عاماً، وحاصل على ليسانس الشريعة والقانون، ويعمل في مصنع للزيوت بمدينة العاشر.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن في وقت لاحق، وقضت محكمة جنح العاشر من رمضان اليوم الخميس، ووعد بمعاقبة المتهم بالتسبب في وفاة شاب بعدما صدمه بسيارته في مدينة العاشر من رمضان، بالحبس لمدة سنتين.