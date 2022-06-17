حمدي البطران يقدم 30 موضوعا تاريخيا في «حكايات عابرة» عن قصور الثقافة

أصدرت الهيئة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، في يونيو 2022 كتاب «حكايات عابرة» للكاتب والروائي حمدي البطران. الكتاب من 346 صفحة. من إصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة 2022. سلسلة حكاية مصر، ويعتبر الكتاب زيارة مختلفة للتاريخ المصري المجيد؛ تتناول أحداثا متفرقة على مدى لنحو ألف وخمسمائة سنة من الفتح العربي لمصر حتى العصر الحديث.

وأضاف حمدي البطران لـ«الوطن» في نحو ثلاثين موضوعا في تلك الفترات التاريخية المختلفة من الفاطميين والأيوبيين والمماليك وهو ما يشجع القراء على زيارات مشابهة للتاريخ الحديث. من خلال كثير من الموضوعات المتباعدة التي سكت التاريخ عن تكرارها. وقد حاولت بعث تلك الموضوعات لتأخذ طريقها للنقاش.

«حكايات عابرة» عن قصور الثقافة

ومن بين الموضوعات التي تم تناولها في الكتاب: قرية تزور تاريخها، حاكم يقتل وزيره، أول جمهورية في الصعيد، رحلة كارستن نيبور إلى بلاد العرب «1761- 1762»، أول محاكمة سياسية في مصر، النساء في الحملة الفرنسية، الفرنسيون والبدو، عبدالكريم والفرنسيون، الجنرال يعقوب، الرحالة الفرنسي والجارية، أمير ألماني يصف الشرق، إنجليزية أحب المصريين، سيدة تقطع ألف ميل في مصر.

ومنها أيضا كيف ذهبت المسلة المصرية إلى نيويورك، الأميرة المتمردة، جريمة في البلاط الخديوي، إنجليزي يصف الوقوف بعرفات، عائلة تكتشف مقبرة فرعونية، أول مؤتمر قبطي في مصر، ملكة بريطانيا وخادمها الهندي، ليلة في حجز الشرطة، نشأة الأمن السياسي في مصر، الثأر، رذيلة المصريين، دوافع سياسية وراء حفظ التحقيق مع طه حسين، قمع أول ثورة شعبية في العصر الحديث، البابا والسادات، يوناني يكتب عن ثورة 1919 في الصعيد، كاتب أحرج نظام، المجمع العلمي، لعنة وزارة الداخلية على وزرائها.

يشار إلى أن حمدي البطران حاصل على بكالوريوس الهندسة 1973، وليسانس القانون، وليسانس علوم الشرطة، أصدر العديد من الأعمال من بينها «يوميات ضابط في الأرياف»، «كل شىء هادئ في الجنوب»، «القاهرة - أسيوط»، «صدام حسين أفرح ونكبات» وغيرها.