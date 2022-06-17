سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17-6-2022 في محلات الصاغة

أيام قليلة وتبدأ إقامة العديد من حفلات الزفاف والخطوبة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك في يوليو المقبل، لذا يزداد فيه الإقبال على شراء الذهب والتساؤل عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نظرا لأنه الأكثر مبيعها وإقبالا من قبل الكثيرين، لذا يبحث الناس عن سعر المعدن الأصفر في محال الصاغة والمحلات التجارية المختلفة بشكل كبير خلال تلك الفترة ويترقبون التغيرات التي يمكن أن تحدث.

وفي هذا الصدد وبإطار ترقب الكثيرون لمعرفة تطورات المعدن الأصفر، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو قيمة مالية تتراوح بين 856 جنيها و861 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة إلى نحو 999 جنيهًا للبيع، و1005 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، جاء ليسجل نحو 1142 جنيهًا للبيع، و1149 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 7992 جنيهًا للبيع، و8040 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 1141714 جنيهًا للبيع، و1148571 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022 في أسواق المال، نحو 834.34 جنيه، بما يعادل 44.53 دولار.

كما وصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب لنحو 7787 جنيهًا، بما يعادل 415.64 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1112 جنيه، بما يعادل 59.38 دولار.

ووصل قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 973.40 جنيه، بما يعادل 51.96 دولار.