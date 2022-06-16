بريد الوطن .. قلب الذهول

يميل الشوق حيث تميل

ويلثم شعرها التأويل

ومسبحة يسابق همسها

الدرى ليل ذهول

تساءل (سينها) الغراء

والأشهاد محض طلول

تسوسنها عيون الشعر

والقيثار يوم يقول

ودون الناى يعزف بينها

والوجد نحو وصول

قطعت العهد يا قلبا

تبيت الليل كالمقتول

لتنسج بردة للصبر

ترقب قبلة المجهول

وطعنة غفلة للوجد

تعصف وصلها المأمول

وبينا يستبيح العشق

عرش الوصل وهو دليل

تصدعت الأمانى وهى

فى قلب الذهول أفول

عبدالناصر الكومى

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