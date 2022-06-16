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بريد الوطن .. قلب الذهول

كتب:

الوطن
09:41 م | الخميس 16 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يميل الشوق حيث تميل

ويلثم شعرها التأويل

ومسبحة يسابق همسها

الدرى ليل ذهول

تساءل (سينها) الغراء

والأشهاد محض طلول

تسوسنها عيون الشعر

والقيثار يوم يقول

ودون الناى يعزف بينها

والوجد نحو وصول

قطعت العهد يا قلبا

تبيت الليل كالمقتول

لتنسج بردة للصبر

ترقب قبلة المجهول

وطعنة غفلة للوجد

تعصف وصلها المأمول

وبينا يستبيح العشق

عرش الوصل وهو دليل

تصدعت الأمانى وهى

فى قلب الذهول أفول

                                                                     عبدالناصر الكومى 

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