بريد الوطن .. صوت الواقع واقتراحات لتحسين التعليم

الطالب وأسرته والمعلم والمدرسة، المحاور الاستراتيجية فى العملية التعليمية، وعندما بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير المنظومة التعليمية لمواكبة رقمنة الدولة والتطور المذهل لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لم يلمس المجتمع ذلك بالصورة المرجوة، بل هناك الكثير من الشكاوى والأنين والكبت، الذى تحول بعضه إلى فيضان وانفجار عبر الإنترنت، من «فيس بوك» وإخوته، ولذا حتى ننهض ونتقدم بصورة حقيقية، لا بد من عقد اجتماعات دورية قبل بداية كل عام دراسى جديد، بشهرين، وطوال فترة الدراسة، ويحضرها أصحاب الشكاوى والمقترحات من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بهدف القضاء على المشكلات، وفى نفس الوقت الأخذ بالأفكار التى تسهم فى التطوير والتحديث، تلك الاجتماعات لرصد المعوقات والمشكلات وحلها على أرض الواقع، وأيضاً القضاء على الروتين والمجاملات والمحسوبيات والكوسة المنتشرة، ولم يعلم بها أولو الأمر من القيادات العليا بسبب التجميل غير الحقيقى، ونفس الأمر يتم تطبيقه فى جميع الوزارات وبما يخص كل وزارة ورسالتها والأطراف المعنية.. هذه عوامل فى غاية الأهمية للسير فى ركب مصر الجديدة التى يعمل لأجلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويسابق الزمن لتحقيقها على أرض الواقع.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

عضو اتحاد كتاب مصر

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