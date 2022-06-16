شقيق محمد رمضان يتصدر التريند بفيديو «عد الفلوس»: هوايته المفضلة

تصدّر محمود، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره مع شقيقه داخل الطائرة، وهو يعد الأموال.

سبب تصدر شقيق محمد رمضان يتصدر التريند

وتسبب فيديو نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، في تصدّر شقيق محمد رمضان التريند، بعدما ظهر الثنائي داخل الطائرة الخاصة بهما أثناء توجهها إلى الأردن، حيث علق رمضان على فيديو «عد النقود»: «هواية أخويا المفضلة».

سبب وجود شقيق محمد رمضان في الأردن

يذكر أن شقيق محمد رمضان، اتجه إلى الأردن، مع الفنان استعدادا لحفل غنائي يقام غدًا الجمعة، وروج «رمضان» للحفل عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر فيديو له أثناء صعوده الطائرة، وعلق عليها قائلًا: «في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية.. جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير، وبخير الجمعة المقبل».

رمضان يستعد لطرح أغنية تنطيط

ويستعد رمضان خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية تنطيط بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «بلالين»، كما طرح مؤخرا البرومو الرسمي الخاص بالأغنية عبر حسابه على إنستجرام، استعدادا لطرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية بلالين تتخطى 5 ملايين مشاهدة

وحقق فيديو أغنية «بلالين» نجاحا كبيرا الفترة الماضية، كما حصدت الأغنية 5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.