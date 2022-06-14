بيطري قنا يحقق المركز الثاني في التفتيش على أسواق اللحوم

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في عدد المحاضر الخاصة بالتفتيش على اللحوم بإجمالي 92 محضرًا خلال شهر مايو الماضي، بهدف توفير اللحوم الصحية والآمنة للمواطنين داخل أسواق المحافظة.

توفير لحوم خالية من الأمراض

وأوضح «الداودي»، أن الدور الرقابي الذي تقوم به مديرية الطب البيطري على الأسواق والمجازر ومتابعة الذبح السليم وسلامة الذبيحة يؤدي إلى توفير لحوم خالية من الأمراض وتقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين، مضيفًا أن إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بقنا تقوم بتكثيف الحملات والرقابة على محلات الجزارة داخل الأسواق من خلال الكشف عن الصلاحية، والتعرف على صلاحية اللحوم من خلال اللون والرائحة، وفي حاله الكشف عن وجود مخالفة يتم مصادرة اللحوم وتحرير المحاضر بالواقعة.

ترتيب المحافظات

من جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ، أن المديرية جاءت فى المركز الثاني بعد محافظة البحيرة، وذلك للمرة الأولى، وهو ما يؤكد على نشاط الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضي لإحكام الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، مؤكدا على استمرار شن الحملات بشكل يومي.