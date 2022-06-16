النفط يرتفع من جديد بعد تراجعه لأدنى مستوى في أسبوعين

عكست أسعار النفط اتجاهها لترتفع من جديد بعد أن هبطت عند أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الخميس، على خلفية مخاوف التضخم التي أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا، على الرغم من أن نقص المعروض النفطي حد من الخسائر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الوقت الحالي 0.99 سنت أو 0.84% إلى 119.5 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.7% لتتداول عند 117.4 دولار. وفقاً لـ"CNBC.

التراجع في التعاملات الصباحية

وكان العقدان قد تراجعا بنحو 0.9% لخام برنت و0.4% تراجع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

تراجعت الأسعار أكثر من 2% بين عشية وضحاها بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75%، وهي أكبر زيادة منذ 1994.

هبوط الأسهم الأوروبية

وهبطت يوم الخميس الأسهم الأوروبية بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة من البنك الوطني السويسري. تبع ذلك رفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

وقال تاماس فارجا المحلل في "بي.في.إم"، تتزايد المخاوف بشأن التضخم العالمي ونتيجة لذلك أصبح الدولار أقوى والأسهم الأوروبية تنخفض، ما أدى إلى انخفاض النفط معها، وفقاً لـ"cnbc".

أضاف "فارجا" أن السبب في أن مشتري النفط يتراجعون حاليًا، ولكن نظرًا لأن مشكلات الإمداد لا تزال موجودة إلى حد كبير أعتقد أن الحركة الهبوطية التي بدأت يوم الثلاثاء لن تكون طويلة.

ارتفاع الطلب أكثر في عام 2023

ويؤثر ذلك على الإمدادات المحدودة بالفعل، في حين قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ارتفاع الطلب أكثر في عام 2023، لينمو بأكثر من 2% إلى مستوى قياسي بلغ 101.6 مليون برميل في اليوم.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو.