قرار زيادة الفائدة الأمريكية يرفع أسعار النفط.. كم سعر البرميل؟

انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس، من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مدعوما بنقص المعروض النفطي وأعلى مستويات الاستهلاك في الصيف، بعد أن أثار رفع كبير لسعر الفائدة في الولايات المتحدة مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 0.7% إلى 119.37 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 116.27 دولار للبرميل بزيادة 96 سنتا أو 0.8%.

رفع أسعار الفائدة

تراجعت الأسعار أكثر من 2% بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، وظل المستثمرون يركزون على نقص الإمدادات والطلب القوي حيث قيدت العقوبات الغربية الوصول إلى النفط الروسي.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك OCBC السنغافوري في مذكرة بحثية: «كانت جلسة متقلبة بشكل عام في جميع الأسواق تقريبًا أمس.. انخفاضات في أسعار النفط من المرجح أن تكون قصيرة الأجل أو ضحلة أو ربما كلاهما». كما أنّ التفاؤل بأن الطلب الصيني على النفط سينتعش مع تخفيف قيود إغلاق كورونا يدعم توقعات الأسعار.

انتعاش معنويات الطلب في الصين

وأوضح بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني، في مذكرة بحثية: «انتعاش معنويات الطلب في الصين، والزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أغسطس، تترك مخاطر الأسعار في الاتجاه الصعودي حتى الربع الثالث من عام 2022».

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أنّ إنتاج الخام الأمريكي، الذي ظل راكدا إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفع 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أنّ مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو.