تراجع أسعار النفط اليوم وتوقعات بصعود البرميل إلى 150 دولارا خلال أيام

حذّرت منظمات دولية من قرار حظر النفط الروسي، وانعكاسه سلبًا على انتظام الإمدادات وبالتالي ارتفاع الأسعار، حيث تقف أسعار البترول قرب مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق.

وقال موقع investing، إن التوقعات الأخيرة بشأن توجهات أسعار النفط تتجه إلى تجاوز سعر البرميل مستويات ما بين الـ 140 و150 دولار بحلول الربع الثالث من العام الجاري، والذي يبدأ عقب أيام قليلة.

صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية

وتترقب الأسواق، اليوم، صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية وسط اشتعال أزمة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة والتي أكد المسؤولون أنها قد تستمر لفترة طويلة.

وأضاف الموقع أن أسعار النفط اليوم الأربعاء، استسلمت للتراجع تزامنا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بزيادة قد تتجاوز 50 نقطة أساس والتي تم الإعلان عنها مسبقًا، وقبل ساعات من صدور بيانات المخزون.

وكان النفط وصل قرب أعلى مستوى على الإطلاق أمس الثلاثاء، إلا أنه تراجع بأقل من نصف دولار في البرميل، وسط توقعات بتحقيق طفرات سعرية في الأيام المقبلة.

خام برنت يسجل 120 دولارا للبرميل

وتراجع خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 60 سنت أو ما يعادل 0.5% نزولا إلى مستويات قرب الـ 118 دولار للبرميل.

بينما لا يزال خام برنت القياسي أعلى مستويات الـ 120 دولارا للبرميل بتراجع طفيف في حدود 0.4% أو ما يعادل 0.4 سنت حيث يتداول سعر البرميل قرب مستويات الـ 121 دولارا للبرميل.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء من أن إمدادات النفط العالمية قد تكافح لمواكبة الطلب المتزايد في العام المقبل، مشيرة إلى عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وتتوقع الوكالة نمو الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى 101.6 مليون برميل في العام المقبل، مقارنة مع 1.8 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وفي حين يعتمد نمو الطلب هذا العام على الاقتصادات المتقدمة المتعافية من الوباء، فإن ارتفاع العام المقبل سيكون مدفوعًا بالصين، حيث تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل ثلاثة أرباع الزيادة المتوقعة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن إيرادات صادرات روسيا من النفط ارتفعت إلى نحو 20 مليار دولار في مايو، على الرغم من انخفاض حجم الشحن، بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية.