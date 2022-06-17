5 ملفات على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية المقبل.. أبرزها قواعد التنسيق

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، اجتماعه الدوري بإحدى جامعات القاهرة الكبرى، بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، ومتابعة عمل عدد من لجان القطاعات المختلفة بالمجلس، والبت في عدد من القرارات.

تنسيق الجامعات 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش عدد من الملفات، ابرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، والتأكيد على ضرورة الإسراع من تصحيح الامتحانات وإعلان نتائجها في أسرع وقت، بجانب متابعة موقف التطعيمات ضد فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وما يتعلق بالإجراءات الإحترازية.

وأضافت المصادر، أن المجلس من المقرر أن يناقش قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2022، والبت فيها، تمهيدا لإستصدار القرار الوزاري في شأنها، ومتابعة استعدادات الجامعات الحكومية لاختبارات القدرات، وتنسيق 2022، وفقا للضوابط والقواعد الذي يحددها في هذا الشأن.

الأعلى للجامعات يواصل المقابلات الشخصية للمرشحين لـ5 جامعات حكومية

وفي السياق ذاته، تواصل اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لاختيار القيادات الجامعية في مقابلة المرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية «المنصورة والمنيا والزقازيق وأسيوط ومدينة السادات»، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها في هذا الشأن، وذلك من أجل عرض برامجهم وخططهم.