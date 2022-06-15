الاتحاد البرلماني الدولي يدعو لدعم برامج تعليمية للأطفال لمواجهة تغير المناخ

قال دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن شباب البرلمانين بالعالم يملكون سلطات وأدوات مختلفة، لاتخاذ العديد من الخطوات المهمة الخاصة بتغير المناخ، لافتًا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه السلطات، كي نشهد واقعًا مختلفًا.

سلطات شباب البرلمانيين لمواجهة تغير المناخ

أوضح باتشيكو، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي تستضيفه شرم الشيخ، أن السلطات المختلفة التي يحظى بها البرلمانيين الشباب، تشمل السلطات التشريعية، التي تمكنهم من وضع بيئة تشريعية أكثر صداقة للبيئة، إضافة إلى إمكانية معاقبة الشركات والجهات والحكومات، التي لا تفي بالتزاماتها لمواجهة تغير المناخ.

أضاف رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن هناك أيضا، السلطات المالية والميزانيات، التي يحظى بها شباب البرلمانيين، التي يمكن تخصيصها لمواجهة تغير المناخ، بصورة فعالة.

التغيير يبدأ من الأطفال

أشار باتشيكو، إلى ضرورة تقديم الدعم للبرامج التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة إرثاء قواعد التغيير بداية من الأطفال، لكي يحدث تغيرا ملموسًا، موضحًا أنه دائمًا ما يتم التحدث عن وضع حلول مختلفة، للتمكن من الحصول على نتائج حقيقية على أرض الواقع.