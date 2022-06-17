حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج القوس بالحيوية والنشاط ويحبون الانطلاق والسفر وعيش أجواء مميزة مختلفة عن طريق زيارة أماكن مختلفة في كافة المدن والبلاد والدول أيضا، فهم يحبون السفر كثيرا وممارسة المغامرات الخطرة ويعشقون استقلال الجبال والترحال وتجربة أشياء جديدة والتعرف على أصدقاء من حين لآخر وتكوين صداقات متعددة.

صفات مواليد برج القوس

مواليد برج القوس من أكثر الأشخاص الذين يمتلكون عاطفة وحناناً ورقة، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية ودائما تجده من أصحاب القلوب القوية التي ترمي بنفسها بالمغامرة دون خوف، ويعرف عنهم الكرم الزائد ويحب الإسراف والبذخ ولا يمكن أن يحرم نفسه من أي شيء يريده وهذا ما يجعله لا يستطيع الادخار وينفق كل ما في جيبه بشكل دائم، حيث إنه يعشق تدليل نفسه ولا يحب الحرمان من أي شيء، وأصحاب هذا البرج أشخاص عفويين في تعبيراتهم وكلامهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن القمر يوجد في منزل العلاقات اليوم مما يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر كثيرا وتقترب منها وتتحسن علاقتكما، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يكون اليوم جيدا بالنسبة لمواليد برج القوس على الصعيد المهني وفقا لما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، حيث يحمل لك اليوم انفراجة، فانطلق واستعد لعيش أجواء إيجابية وأحداث سارة واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا.