حبس سيدة 4 أيام بتهمة قتل طفلي زوجها بسبب الغيرة منهما

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سيدة لاتهامها بقتل اثنين من أبناء زوجها، بسبب غيرتها منهما، خاصة بعد أن حملت في طفل، إذ اتهمها زوجها بتسميم ابنه الأكبر أثناء تواجدهم بمسكن العائلة في الفيوم، وإنهاء حياة ابنه الصغير بوضع السم في الحلوى بمسكن الزوجية في بولاق الدكرور.

جهات التحقيق تنتظر تقرير الطب الشرعي

وقررت النيابة تشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، خاصة بعد أن نفت المتهمة الاتهام المنسوب إليها، وتنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي لبيان سبب وفاتهما.

بلاغ ضد المتهمة

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من عامل اتهم فيه زوجته بقتل نجليه، موضحًا أن المتهمة وضعت السم لابنه الأكبر خلال تواجدهم بمسكن العائلة في الفيوم ما أسفر عن وفاته، ولم يكتشف تورطها في قتله، حتى فوجىء بوفاة أبنه الأصغر بعد مرور شهرين، إذ وضعت له المتهمة السم في الحلوى بمسكن الزوجية في بولاق الدكرور.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت تشريح الجثتين وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.