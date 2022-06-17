نادية مصطفى تدعم محمد الحلو: «قلوبنا معاك وبندعيلك»

دعمت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، زميلها الفنان محمد الحلو والذي تعرض مؤخرًا لأزمة صحية.

وكتبت «مصطفى»: «إن شاء الله أجر وعافية، وهتبقى زي الفل وتقوم بالسلامة.. أنا وكل حبايبك قلوبنا معاك وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك، ويد الله قبل يد الطبيب يا أستاذ الغناء وأخي الغالي محمد الحلو».

أول تعليق من محمد الحلو بعد أزمته الصحية

وكشف الفنان محمد الحلو تطورات حالته الصحية في تصريحات لـ«الوطن» قائلًا: «حدث انسداد في شرايين الساقين، وترتب عليها عدم قدرتي على المشي، وسأخضع لعملية جراحية يوم الأحد، بأحد المستشفيات، على يد أحد كبار الأطباء»

نجل محمد الحلو يعلن تعرض والده لوعكة صحية

وأعلن «حمادة» نجل الفنان محمد الحلو، تعرض والده لأزمة صحية، وكتب خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقمًا».

علي الحجار يدعم محمد الحلو

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعم الفنان محمد الحلو بعد أزمته الصحية، ومن أبرز هؤلاء الفنانين علي الحجار والذي نشر صورة تجمعه بمحمد الحلو، وعلق عليها: «مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللي بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زي ما عودتنا دايمًا».