محمد الحلو: هعمل عملية يوم الأحد بسبب انسداد الشرايين.. «الوجع متعب جدا»

كشف الفنان الكبير محمد الحلو عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلا: «حصل مشاكل في الساقين وانسداد في الشرايين الخاصة بيها ومأثرة على المشي، وفيه عملية لازم تتعمل ويوم الأحد إن شاء الله هعملها وربنا يكرمني، يوم الأحد هدخل غرفة العمليات».

الأطباء قالولي لازم أعمل عملية

وأضاف الفنان الكبير محمد الحلو، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن يعرف أنه مصاب بانسداد في شرايين القدم، خاصة أنه يعاني من مشكلة في الفقرتين الرابعة والخامسة، كما أنه يعاني تراكم للسكر، متابعا: «كنا محتارين، بس طلع الموضوع الأساسي اللي تاعبني انسداد الشرايين في القدم فقالوا لازم فورا العملية».

جسمي لا يحتمل الأدوية المنومة

وأكد أن هناك تشخيص طبي خاطئ عن حالته الصحية منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتا إلى أنه يتناول بعض الأدوية المُسكنة، خاصة أن جسمه لا يحتمل تناول أدوية كثيرة بها منوم، متابعا: «حاجات بسيطة اللي بيعملوها عشان الوجع بس، لأن الوجع متعب جدا، فباخد أدوية مسكنة».

وأعلن نجل الفنان محمد الحلو، أول أمس، تعرض والده لأزمة صحية، وكتب خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».