محمد الحلو يكشف لـ«الوطن» حقيقة بتر قدميه ويعلن موعد العملية

كشف الفنان محمد الحلو، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد إعلان ابنه حمادة الحلو، تعرضه لأزمة صحية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

محمد الحلو يكشف تفاصيل حالته الصحية

قال محمد الحلو في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حدث له مشكلات في الساقين، وانسداد في الشرايين الخاصة بها، ما ترتب عليها عدم قدرته على المشي، وأنه سيجري عملية جراحية يوم الأحد، بأحد المستشفيات، مؤكدا أن دكتور كبير هو الذي سيجري العملية.

وأضاف الحلو، أن حب الجمهور على السوشيال ميديا، أسعده كثيرا، وجعله في حالة نفسية جيدة، مشيرا إلى أن حب الجمهور نعمة من عند ربنا، وأنه على جانب آخر حزين بسبب ما ينشر عن بتر قدمه، وهذا غير صحيح بالمرة، وأنه سيجري العملية، وسنتجح ولن يلجأ إلى البتر نهائيا.

محمد الحلو يقدم الشكر لزملائه

قدم الفنان محمد الحلو، الشكر للفنان علي الحجار، الفنان مدحت صالح، الفنانة نادية مصطفى، الشاعر هشام الجخ، لأنهم يسألون عليه يوميا، وأنه يعتذر إن نسي أحد، لأنه يأخذ بعض الأدوية التي تؤثر على الذاكرة الخاصه به.

نجل محمد الحلو يعلن تعرض والدة لوعكة صحية

كان نجل الفنان محمد الحلو، أعلن أمس الأول، تعرض والده لأزمة صحية، وكتب خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».