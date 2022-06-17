والدة شقيقين لقيا مصرعهما غرقا بالمنوفية: «ناري بردت لما جثثهم خرجت ودفنتهم»

وسط حالة الحزن والصدمة الكبيرة لأسرة «سيد» و«إبراهيم»، الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما غرقا في ترعة قرية مناوهلة بالمنوفية، تحدثت والدة الشقيقين بحسرة وألم عن وفاة ابنيها غرقا أمام أعينها دون قدرتها على فعل أي شيء لإنقاذهما، وبعد أن كانت تجلس أمام الترعة في انتظار استخراج جثتيهما، باتت الآن تجلس تبكي فراقهما بعد دفنهما، وتتذكر لحظاتهم سويا ويمر أمام عينيها شريط ذكريات حزين لا يفارقها منذ الواقعة.

والدة الشقيقين: الشقيق الأكبر حاول إنقاذ أخيه فغرق معه

وكشفت والدة الشقيقين اللحظات الأخيرة قبل وفاتهما، مشيرة إلى أنها أخذت أولادها معها لمساعدتها في غسيل بعض الأغراض المنزلية بالترعة، وحينها حاول أولادها النزول إلى الترعة للاستحمام فحذرتهما من ذلك، ولكن الطفل الصغير قام بالنزول للمياه، وبمجرد أن رآه شقيقه الأكبر وهو يغرق نزل خلفه في محاولة للإمساك به ولكنهما غرقا معا.

وأضافت والدة الشقيقين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تفاجئت بنزول أولادها إلى وسط البحر، فقامت بالصراخ في محاولة للاستنجاد بأي شخص، مؤكدة أن شاب يدعى «سلامة» بمجرد سماع صراخها هرع إليها ونزل إلى المياه في محاولة لإنقاذهما، «الوزن كان تقيل عليه، وبعد ما طلع قولتله كنت هاتلي واحد بس»، مشيرة أن آخر جملة سمعتها من ابنها الكبير «أوعى تزعلي يا ماما واضحكي علطول» .

والدة الشقيقين: ناري بردت لما جثث ولادي خرجت

وتابعت: «البحر كان واسع وعميق، وناري بردت لما جثث ولادي خرجت ودفنتهم، وبشكر كل الصيادين اللي ساعدونا»، داعية الله أن يتغمد ابنيها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقدّم أهالي قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، واجب العزاء لأهل الشقيقين وسط حالة من الحزن والذهول لغرق الشقيقين بطريقة صعبة أمام أنظار والدتهما، في بحر شبين الكوم.