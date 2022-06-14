«هنزل أنقذ أخويا حتى لو هموت».. شاهد يروي تفاصيل غرق شقيقين بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن الشديد على قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب غرق شقيقين في ترعة شبين الكوم المارة من قرية المناوهلة، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشقيقين، والذي نجح في استخراج جثة أحد الشقيقين المتوفيين خلال الدقائق الماضية.

شاهد عيان يروي تفاصيل غرق شقيقين في المنوفية

وكشف شاهد عيان من قرية مناوهله يدعي «سعيد.ا»، تفاصيل غرق الشقيقين في الترعه، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن سمع صراخ والدة الشقيقين فور غرقهم مباشرة ذهب إلى مكان الواقعة ونزل المياه، ولكن نظرًا لبعد المسافة لم يستطع الإمساك بهم، موضحًا أنهم غرقوا أمام أعين والدتهم ولم تستطع فعل أي شئ لهما.

وأضاف شاهد العيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد سقوط الأخ الأصغر حاولت والدتهما منع ابنها الأكبر من النزول لإنقاذ شقيقه، لأنه لا يعرف السباحة، قائلة: «متنزلش يا بني عشان مش بتعرف تعوم»، ولكن ابنها الأكبر «السيد» أصر علي إنقاذ شقيقه حتي أمسكا بعضهما ببعض وفارقا الحياة، وسط حالة من الصدمه للأم.

الإنقاذ النهري يستخرج جثة أحد الشقيقين الغارقين في المنوفية

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، تمكن من العثور على جثة «إبراهيم» الشقيق الأصغر، منذ قليل، على كوبري كوم الضبع في قرية المناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقله إلى المستشفى، ويتم الاستعداد لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير.

تعود تقاصيل الواقعة، إلى غرق شقيقين في ترعة بقرية مناوهله التابعة لمركز الباجور، وفور استقبال مدير أمن المنوفية اللواء سالم الدميني تفاصيل الواقعة، وجه الإنقاذ النهري بالدفع بفرقة للبحث عنهما في المياه في ليلة أمس، وتكثيف الجهود للوصول إلى الجثامين.