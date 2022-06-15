شاهد عيان في واقعة غرق شقيقين بالمنوفية: «حاولت أنقذهم ومعرفتش»

كشف سلامة العربي، شاهد عيان في واقعة غرق شقيقين في ترعة بالمنوفية، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه أثناء غسل والدة الشقيقين القمح في الترعة، كان يوجد بجانبها طفلها الصغير «إبراهيم»، وأثناء اغتساله على جانب الترعة سقط فيها، فقام شقيقه الأكبر «السيد» بالقفز بعده مباشرة لإنقاذه، ولم يستطع ذلك لعدم إتقانه السباحة.

تفاصيل غرق شقيقين في ترعة بالمنوفية

وأضاف «العربي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن والدة الشقيقين بمجرد سقوط طفلها الصغير وأثناء نزول شقيقه الأكبر لإنقاذه قالت له والدته: «متنزلش يابني عشان مش بتعرف تعوم»، وكان رده «هنزل المية ياما حتى لو كان فيها موتي عشان أنقذ أخويا».

العربي: سمعت صراخ والدة الطفلين في ورشتي

وأكد «العربي» أنه كان موجودا في محل عمله بإحدى الورش، وعندما سمع صراخ والدة الشقيقين فذهب على الفور إلى مكان الحادث ونظر إلى المياه ووجد الابن الأكبر فقط أمامه، فحاول إنقاذه ولكن تبين أن الطفل الصغير يمسك بقدمي أخيه الأكبر، فحاول إنقاذهما ولم يتمكن لزيادة وزنهما عليه وفارقا الحياة معا، قائلا «حاولت أنقذهم بس معرفتش».

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، عثرت على جثة الطفل «إبراهيم» على كوبري كوم الضبع في قرية المناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بينما عثر الصيادون على جثة «سيد» الشقيق الأكبر في قرية شنوان، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وتم تشيع جثماني الشقيقين لمثواهما الأخير.