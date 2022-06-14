العثور على جثة أحد الشقيقين الغارقين بالمنوفية

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية، على جثة الطفل «إبراهيم.ا»، قبل قليل، على كوبري كوم الضبع، في القرية المجاورة لقرية مناوهلة التي حدثت فيها الواقعة بالأمس، وهي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الأهالي ينتظرون خروج الجثامين

وتجمع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة في محيط المكان الذي تم استخراج الجثة الأولى منه، ويجري الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، استعدادًا لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

استحمام ينتهي بكارثة

وكانت قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، قد شهدت بالأمس غرق شقيقين، أثناء الاستحمام في ترعة القرية، ومساعدة الأسر في غسل بعض احتياجات المنزل، وتجمع في محيط الواقعة عدد من أهالي القرية، فيما تم إخطار مركز شرطة الباجور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ويكثف الإنقاذ النهري في المنوفية جهوده منذ بداية الواقعة لاستخراج الجثتين من المياه، ومتابعة مستمرة من عدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية والأجهزة التنفيذية.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بغرق شقيقين وهما «س. ا» و«ا. ا» شقيقان مقيمان بقرية مناوهله التابعة لدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم في الواقعة، ودفع الإنقاذ النهري بفرقة إنقاذ للبحث عن الشقيقين، وجرى إخطار جهات التحقيق.